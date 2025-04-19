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اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

محلات بلبن، فيتو
محلات بلبن، فيتو

بلبن، قال أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة: إن هناك اشتراطات بيئية قبل اشتراطات سلامة الغذاء للمحلات، وهي ثابتة ويجب أن تستكمل قبل الحصول على أي ترخيص".

 

اشتراطات سلامة الغذاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"اشتراطات سلامة الغذاء لها متطلبات معينة لحفظ المنتجات وصلاحيتها".

سلسلة محلات بلبن وسلامة الغذاء والاشتراطات

ولفت:"سلسلة محلات بلبن حوالي 160 محلا، وقد يكون هناك محلات أو فروع غير صالحة أو غير مطابقة للاشتراطات البيئية والغذائية، وهناك طريقة للاختبار من خلال مفتش الصحة والجهات الأمنية ومباحث التموين لأخذ عينة من المنتجات وإجراء اختبار لها لإثبات صلاحيتها أو عدم صلاحيتها، إلا إذا كان هناك أمور ظاهرية مثل تعفن أو انتهاء مدة صلاحية المنتج، ولكن بشكل عام لا ينتج أي قرار إلا بعد اختبار".

إغلاق بلبن، وأشار:"بلبن قد يكون لديه مصنع يوزع المنتجات على كل فروعه، وفي حال وجود تلوث أو مشكلة صحية، فبالتالي معنى ذلك أن كل المنتجات غير صالحة، ويكون وفقا لذلك هناك قرار بالغلق الاحترازي حتى التأكد من الصلاحية".


ولفت إلى أنه من المستغرب أن هناك 122 فرعا لـ بلبن ليس معه رخصة تشغيل المتعلقة بالاشتراطات البيئية والصحية الأولية، ومشروع بلبن ليس محلات يتم افتتاحها بالإخطار، ويجب مراعاة الاشتراطات قبل صدور الترخيص".
 

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