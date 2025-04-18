الشرطة السودانية تستأنف عملها داخل المراكز والأقسام في الخرطوم

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن عودة عمل الشرطة في العاصمة الخرطوم.

الشرطة السودانية تعاود العمل في الخرطوم

يأتي ذلك بعدما تمكن الجيش السوداني خلال الأيام القليلة الماضية من استعادة العاصمة الخرطوم والقصر الرئاسي وطرد مليشيا الدعم السريع.

وبعدها بدأ الجيش السوداني عملياته العسكرية ضد مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور خاصة مدينة الفاشر، حيث استطاع توجيه ضربة قوية للمليشيا هناك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش السوداني، بسط سيطرته على منطقة البارا في الأبيض، أحد طرق الإمداد الرئيسية لميلشيا الدعم السريع باتجاه الفاشر.

الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة ميلشيا الدعم السريع

واستخدم الجيش السوداني المدفعية الثقيلة لقصف مواقع وتحركات عناصر ميلشيا الدعم السريع جنوب وغرب مدينة أم درمان، في وقت تجددت المواجهات في الفاشر بين الجيش والعناصر الانقلابية.

كما تمكن الجيش السوداني من صد هجوم هجوم عنيف شنه مرتزقة الدعم السريع على محوري شمال شرق وجنوب شرق الفاشر، أسفر عن مقتل نحو 62 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

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