شبكة أطباء السودان: 100 قتيل في جنوب أم درمان جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان أن أكثر من 100 مدني لقوا مصرعهم في جنوب مدينة أم درمان، نتيجة الهجمات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أن المناطق الجنوبية من المدينة تشهد تدهورًا إنسانيًا متسارعًا جراء القصف العنيف والاشتباكات، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وسط صعوبات بالغة في الوصول إلى الجرحى وإخلاء العالقين.

وحذرت الشبكة من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمرت العمليات العسكرية، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة للمدنيين وتقديم المساعدات الطبية العاجلة.

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