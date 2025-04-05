خبير عسكري يكشف عن سلاح جديد يتسبب في فوضى بالعالم

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري والإستراتيجي: إن جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمصر مُهددة، حيث نجد في السودان حربًا ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولكن الجيش استطاع الفترة الأخيرة السيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى ما يحدث في ليبيا وتواجد حكومتين.

فوضى سياسية وحصار اقتصادي وعسكري بالعالم

وأشار إلي أن العالم يواجه نوعًا جديدًا من السلاح يتمثل في سلاح الاضطراب الشامل من خلال نشر الفوضى السياسية والحصار الاقتصادي والعسكري، فما يحدث من الحوثيين لاستهداف الملاحة البحرية يؤثر سلبًا على كافة دول العالم.

قوة الجيش المصري وتحديات الحدود

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز، إلى أن مصر تعمل على حماية كل الحدود وخاصة الاتجاه الشمال الشرقي، ودولة الاحتلال تعلم مدى قوة الجيش المصري، ولذلك لا تقترب من مصر.

وأوضح: أن مصر تعمل على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات من خلال تحقيق التنمية في كل ربوع الوطن.



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