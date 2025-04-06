بعد انتصار الجيش السوداني، تكدس سيارات العائدين من مصر للخرطوم (فيديو)

السودانيين العائدين من مصر للسودان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف تكدس الأتوبيسات التي تنقل العديد من السودانيين العائدين من مصر للسودان، عند معبر أرقين الحدودي، حيث طالب السودانون من سفارتهم بالقاهرة، سرعة إتمام إجراءات عملية عودتهم، وذلك بعد انتصارات الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع، وسيطرة الجيش على أماكن عديدة في السودان، وخاصة العاصمة السودانية الخرطوم.

تكدس حافلات نقل السودانيين من القاهرة للسودان

ويظهر الفيديو تكدس حافلات "الأتوبيسات" التي تنقل مئات السودانيين، العائدين إلى السودان، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، والانتصارات التي حققها الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع.

وكشفت صحيفة "أنباء السودان"، عن توجه العديد من الرحلات، التي تنقل السودانيين العائدين للسودانيين، حيث كانت "الأتوبيسات" تنقل السودانيين من عدة محافظات مصرية (القاهرة الكبرى وأسوان وغيرها)، في رحلات تنقلهم إلى السودان، بعد انتصارات الجيش السوداني في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، وغيرها من المناطق.

تكدس حافلات السودانيين العائدين من مصر للسودان، فيتو



يذكر أن عدد من المبادرات السودانية الخاصة من منظمات سودانية وطنية وأهلية وخيرية ومبادرة بأبناء المغتربين بالولايات السودانية، قد نظمت العديد من الرحلات لعودة السودانيين الراغبين من محافظات مصر إلى السودان، ما تسبب في تكدس الرحلات، التي تتم من خلال مبادرات، لتسهيل عودة السودانيين وأسرهم إلى السودان، إلى جانب العودة الطوعية الأسرية والفردية، بعد أن كانت تسير بانسياب تام لدى السلطات المصرية، قبل حلول شهر رمضان في مارس الماضي، حيث كانت رحلات العودة تتم بشكل منتظم عبر معبر قسطل أشكيت، بمعدل 15 إلى 10 حافلات يوميًا، حسبما ذكرت "أنباء السودان"

تكدس سيارات السودانيين عند معبر أرقين

وأشارت الصحيفة السودانية في تقريرها الى تكدس سيارات السودانيين عند المعبر، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وتضاعف حركة العائدين بشكل كبير في أبو سمبل.



ويشير تقرير الصحيفة السودانية إلى أن سفر السودانيين، عبر معبر أبو سمبل، يرتبط بـ "العبارات"، التي تنقل الحافلات من أبو سمبل إلى المعابر في الضفة الشرقية، مثل معبر قسطل أشكيت، حيث تعاني هذه الرحلات من محدودية الحمولة، وإجراءات تسليم العائدين في فترة زمنية محددة.

وطالب مسئولو المنظمات المبادرة، والمسؤلون عن الرحلات الجماعية للعائدين السودانيين من القاهرة وأسوان، من السفارة السودانية بتسهيل انسياب العودة عبر الطريق القاري بمعبر أرقين الحدودي، والسماح للعائدين باستخراج وثائق السفر الاضطرارية عبر القنصلية السودانية بأسوان، لفك ما وصفوه بـ "اختناق الحافلات" في أبو سمبل، لتمكين العائدين من مواصلة رحلاتهم عبر معبر أرقين.

تكدس حافلات السودانيين في أبو سمبل

ورصدت الصحيفة السودانية تكدس الحافلات في أبو سمبل، حيث بلغت أكثر من 120 حافلة في انتظار برمجة السفر، مما اسفر عن تكدس المسافرين أكثر من 3 أيام قبل مغادرتهم.

وأكد مصدر مسؤول في معبر أشكيت وصول 40 حافلة من الرحلات الجماعية، التي تقل العديد من السودانيين العائدين، الخميس الماضي، متوقعًا زيادة هذه الرحلات في الأيام القليلة المقبلة.

ويتواصل تدفق حركة السفريات من محافظات القاهرة وأسوان عبر سفريات جماعية بشكل يومي دون توقف، حيث تقدم السلطات المصرية تسهيلات للعائدين من المخالفين في إجراءات الإقامة أو الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية، بحسب الصحيفة السودانية.

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