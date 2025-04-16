الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: اقتحامات نتنياهو وبن غفير تهدف لإطالة وتعميق جرائم الإبادة والتهجير

نتنياهو وبن غفير،
نتنياهو وبن غفير، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشمالي قطاع غزة والتصريحات والأقوال التي أدلى بها، تهدف لإطالة وتعميق جرائم الإبادة والتهجير".

استحقاقات الوقف الفوري للعدوان وتنفيذ الأوامر الاحترازية 

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن هذه التصريحات تأتي هروبًا من استحقاقات الوقف الفوري للعدوان وتنفيذ الأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل يترافق مع مواصلة الاحتلال سياسته العنصرية بتجويع وتعطيش أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بما في ذلك إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وتصعيد ارتكابه المجازر الجماعية، بالإضافة لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

 بن غفير للحرم الابراهيمي

وأدانت وزارة الخارجية بشدة، الاقتحام الآخر الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم الابراهيمي صباح اليوم، وعربداته السياسية الهادفة لتهويد الحرم وسرقته بالكامل بعد أن تم إغلاقه بحجة الأعياد اليهودية.

وحملت الوزارة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، وإلزام الحكومة الإسرائيلية الانصياع لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

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