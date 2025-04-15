رئيس وزراء الاحتلال يزعم: إقامة دولة فلسطينية مكافأة كبيرة للإرهاب

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة كبيرة لما وصفه بالإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، شدد نتنياهو في حديثه مع ماكرون على معارضته لإقامة دولة فلسطينية معتبرا أن ذلك سيمثل مكافأة كبيرة للإرهاب.

وأدعي البيان أن نتنياهو ذكر الرئيس الفرنسي بأنه حتى يومنا هذا لم يقم أي مسؤول فلسطيني ـ بما في ذلك في السلطة الفلسطينية ـ بإدانة 7 أكتوبر وأن السلطة الفلسطينية يتلقون تعليمات لتدمير إسرائيل، كما يتم منح مكافآت مالية لقتلة اليهود".

وزعم نتنياهو أن الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني، وأن الغالبية العظمى من جمهور الاحتلال الإسرائيلي تعارض ذلك بشدة - وهذه أيضا سياسته الثابتة والقائمة منذ فترة طويلة.

من جانب آخر، قال ماكرون إنه أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حركة حماس.

وذكر أن فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية ضرورة بالغة بالنسبة للمدنيين في غزة، مضيفا: "يجب أن تنتهي محنة السكان المدنيين في غزة.

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