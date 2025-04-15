الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال يزعم: إقامة دولة فلسطينية مكافأة كبيرة للإرهاب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة كبيرة لما وصفه بالإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، شدد نتنياهو في حديثه مع ماكرون على معارضته لإقامة دولة فلسطينية معتبرا أن ذلك سيمثل مكافأة كبيرة للإرهاب.

وأدعي البيان أن نتنياهو ذكر الرئيس الفرنسي بأنه حتى يومنا هذا لم يقم أي مسؤول فلسطيني ـ بما في ذلك في السلطة الفلسطينية ـ بإدانة 7 أكتوبر وأن السلطة الفلسطينية يتلقون تعليمات لتدمير إسرائيل، كما يتم منح مكافآت مالية لقتلة اليهود".

وزعم نتنياهو أن الدولة الفلسطينية التي ستقام على بعد دقائق من المدن الإسرائيلية ستكون معقلا للإرهاب الإيراني، وأن الغالبية العظمى من جمهور الاحتلال الإسرائيلي تعارض ذلك بشدة - وهذه أيضا سياسته الثابتة والقائمة منذ فترة طويلة.

من جانب آخر، قال ماكرون إنه أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حركة حماس.

وذكر أن فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية ضرورة بالغة بالنسبة للمدنيين في غزة، مضيفا: "يجب أن تنتهي محنة السكان المدنيين في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إقامة دولة فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السلطة الفلسطينية

مواد متعلقة

حماس تحدد موعد الرد على مقترح الاحتلال الإسرائيلى للهدنة

نتنياهو يتهم حماس بالتحكم وحدها بقوائم أسرى الاحتلال في أي صفقة محتملة

شارك فى طوفان الأقصى ومراسم إطلاق المحتجزين، الاحتلال يزعم استشهاد قائد مهم فى حماس
ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

دفاع زيزو يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولين بنادي الزمالك

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية