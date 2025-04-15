نتنياهو يتهم حماس بالتحكم وحدها بقوائم أسرى الاحتلال في أي صفقة محتملة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة "حماس" هي الجهة الوحيدة التي تقرر أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي اتفاق مقبل.

وجاء هذا الإفصاح خلال اتصال هاتفي مساء الإثنين بين نتنياهو وديستا أور، والدة المختطف أفيناتان.

ونقلت مجموعة "منتدى تيكفا" الحقوقية التي تنتمي إليها الوالدة عن نتنياهو قوله: "حماس وحدها من يحدد القائمة".

وتأتي هذه المكالمة في خضم تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وسط استياء متنامٍ بين عائلات المختطفين، بعد أن كشفت وسائل إعلام عربية تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد تم إرساله إلى حماس.

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