الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس عقد مشاورات أمنية غير رسمية لتجنب دعوة رئيس الشاباك

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في إجراء  مشاورات أمنية بشكل غير رسمي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف لتجنب توجيه دعوة رسمية لرئيس جهاز الشاباك.

ويأتي هذا التوجه وسط توترات داخلية بين القيادات الأمنية والسياسية، في ظل تباينات بشأن إدارة الملفات الحساسة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من شمال قطاع غزة قائلا: "نحن نحارب من أجل وجودنا ومستقبلنا".

وأضاف نتنياهو من شمال غزة: "مصرون على تحقيق أهداف الحرب وأن يتم الإفراج عن مختطفينا وحماس ستتلقى مزيدا من الضربات".

وتابع: "بينما تتفاوض واشنطن مع إيران يكتب خامنئي منشورا يشرح فيه لماذا تجب إبادة إسرائيل".

 

نتنياهو يزور شمالي غزة

قالت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار شمال قطاع غزة اليوم.


إحصاء جديد لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51000 شهيد  و116343 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا و69 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,630 شهيد، و4,302 إصابة).

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 

استئناف العدوان على قطاع غزة

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عدوانها ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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