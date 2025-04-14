أخبار الاقتصاد اليوم: 3 سيناريوهات محتملة باجتماع البنك المركزي.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 13%.. زيادة تسعيرة رحلات أوبر 7%.. زيادة مرتقبة بأسعار الألبان والزبادي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



الكندوز يتراجع 4 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 250 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 404.1 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 413.1 جنيه في الأسواق، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352.9 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 393.6 جنيه في الأسواق، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.



توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.

وتشير ​​توقعات استطلاع "رويترز"، إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى ‭‭25‬‬.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.2 ‬‬%، بينما توقع آخر بأن يتم خفضها 400 نقطة أساس.

وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس من 24 % في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.



ارتفاع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 13% خلال 2024

صناعة السيارات، قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات: إن الصين أنتجت في العام الماضي 30 مليون سيارة، واستخدمت من هذه السيارات 23 مليون في السوق المحلي، وصدرت 7 ملايين سيارة، مشيرًا إلى أن بكين تقوم بطفرة غير مسبوقة في صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.

وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن شركة صينية تجاوزت مبيعات تسلا في السيارات الكهربائية بـ4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، والتوقعات تُشير إلى أن الشركة الصينية ستتجاوز مبيعات شركة تسلا العالمية بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ20 مليار دولار خلال هذا العام.

وأوضح أنه زار الصين أكثر من 20 مرة، وفي كل زيارة يجد مدينة صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن الصين متميزة في صناعة السيارات وفي مجال الصناعة بشكل عام، مؤكدًا أن الجيل الجديد من الشباب الصيني يتحدث الإنجليزية، ويستطيع التواصل مع كل العالم.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك، إلي أن الصين تستحوذ على 76% من صناعة البطاريات الكهربائية للسيارت عالميًا، في حين أن أمريكا تنتج 7% فقط؛ أمام اليابان وكوريا فتستحوذات على 9% من الإنتاج العالمي، وهذا يعني أن الصين مُسيطرة بصورة كبيرة على صناعة السيارات الكهربائية.



المالية تكشف تطورات جديدة في التسعير الجمركي وزمن الإفراج

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية: إن هناك إصلاحات تتم في الجمارك لسد منافذ التهريب، ولتقليل زمن الإفراج الجمركي الذي كان يمتد لـ 18 يوما، ثم انخفض لـ 8 أيام، وهو غير مرض للجميع، وهدفنا وصوله لمدة يومين ثم لساعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: تأخير الإفراج الجمركي يكلف المستورد أموال باهظة والمستهلك هو من يدفع التكلفة وبالتالي حدوث ارتفاع في الأسعار.

وتابع:"نعمل جاهدين على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وهناك تعديلات تشريعية وإجرائية لتقليل زمن الإفراج الجمركي".

وأختتم:"نعمل على ميكنة العملية الجمركية بالكامل وتوحيد التسعير في كل المنافذ وفقا لقاعدة بيانات مميكنة، وانتهاء عملية التسعير القائمة على العنصر البشري".



زيادة تسعيرة رحلات أوبر 7%

أخطرت أوبر، منذ قليل، اليوم الإثنين 14 فبراير، جميع كباتن الشركة بزيادة تسعيرة الرحلات على وسائل النقل الذكي، بعدما إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأكد كابتن بالشركة رفض ذكر اسمه: أن القرار صدر بعد اجتماعات متتالية من أعضاء شركة أوبر، يحدد فيها قيمة الزيادة في تسعيرة الرحلة والتي بلغت 7%، لتلائم زيادة الوقود، لافتا إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع، حتى لا يتعرض الكابتن لخسائر مالية.

وكان نص رسالة أوبر لجميع العملاء والكباتن:" نظرًا للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، فقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر، وتم زيادة أجرة الرحلات اعتبارًا من 14 أبريل 2025.

واشارات شركة أوبر في بيان لجميع الكباتن، إلى أنها حريصة على تحديد قيمة زيادة عادلة من أجل إعطاء المشوار قيمته حتى لا يتعرض الكابتن لخسائر مالية.





زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق؛ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من المتوقع أن تعلن شركات إنتاج الألبان ومنتجاتها رفع أسعارها بداية من شهر مايو 2025.

وأوضح «المنوفي» لـ «فيتو» أن الألبان ومنتجاتها من السلع التي تستخدم يوميًا، مثلها مثل الخضار والفاكهة، وعليها إقبال متزايد بالشراء، ويتم نقلها شبه يوميًا وطرحها في الأسواق، وعليه سيتأثر سعرها برفع أسعار السولار والبنزين.

وعن ارتفاع أسعار منتجات الألبان في عدد من المناطق، أشار «المنوفي» إلى أن السوق بصفة عامة لم يشهد أي ارتفاع في سعر منتجات الألبان، وأن الشركات لم تعلن الزيادة رسميًا.

وكان عدد من محال التجارية والسوبر ماركت في بعض المناطق بمحافظة القاهرة؛ أعلنوا رفع أسعار الألبان والزبادي بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، موضحين أن الموزعين أكدوا رفع سعر الألبان السائبة والزبادي البلدي بزيادة تقدر من جنيه إلى 5 جنيهات، بداية من تسليم المنتجات يوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب، إذ يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 32 إلى 40 جنيهًا حسب نسبة الدسم، وبعد الزيادة سيتراوح من سعر اللبن السائب من 37 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

وتابعوا أن سعر الزبادي البلدي سيرتفع ارتفاعات من جنيه إلى 3 جنيهات، إذ يتراوح سعر الزبادي البلدي حجم صغير من 7 إلى 8 جنيهات، سيباع بعد الزيادة بسعر من 8 إلى 9 جنيهات، وأن أسعار الزبادي البلدي كبير الحجم سترتفع 3 جنيهات، ليصل سعر علبة الزبادة كبيرة الحجم إلى 15 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.





البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025؛ على ارتفاع بشكل جماعي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 38981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8966 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3235 نقطة.



الدولار ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا بنحو قرشين، بعد التراجع المفاجئ بحركة تداولات منتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025.

واستقر سعر صرف الدولار بختام حركة تعاملات اليوم عند سعر 50.95 جنيها للشراء بالبنوك المصرية.

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

ترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.93 جنيه للشراء.

- 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.95 جنيه للشراء.

- 51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.95 جنيه للشراء.

- 51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 50.95 جنيه للشراء.

- 51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.95 جنيه للشراء.

- 51.05 جنيه للبيع.

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.



ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:

أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.



ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.



ثاليا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.



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