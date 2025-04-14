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اقتصاد

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

الألبات
الألبات

ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها متأثرة برفع سعر السولار والبنزين، أعلن عدد من محال السوبر ماركت في بعض المناطق بمحافظة القاهرة؛ رفع أسعار الألبان والزبادي بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

<strong>أسعار اللبن اليوم</strong>
أسعار اللبن اليوم

الموزعون أكدوا رفع سعر الألبان السائبة والزبادي البلدي

وبسؤال البائعين في المحال عن أسباب ارتفاع اسعار الألبان والزبادي وحجم الزيادة، أوضحوا أن الموزعين أكدوا رفع سعر الألبان السائبة والزبادي البلدي بزيادة تقدر من جنيه إلى 5 جنيهات، بداية من تسليم المنتجات يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025. 

<strong>أسعار اللبن اليوم</strong>
أسعار اللبن اليوم

الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب

وعن أسعار الألبان السائبة، قالوا إن الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات في سعر كيلو اللبن السائب، إذ يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 32 إلى 40 جنيهًا حسب نسبة الدسم، وبعد الزيادة سيتراوح من سعر اللبن السائب من 37 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار اللبن اليوم</strong>
أسعار اللبن اليوم

جنيه ارتفاعًا في سعر الزبادي البلدي حجم صغير

وأضافوا أن أيضًا سعر الزبادي البلدي سيرتفع ارتفاعات من جنيه إلى 3 جنيهات، إذ يتراوح سعر الزبادي البلدي حجم صغير من 7 إلى 8 جنيهات، سيباع بعد الزيادة بسعر من 8 إلى 9 جنيهات.

<strong>اسعار اللبن اليوم</strong>
اسعار اللبن اليوم

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الزبادي البلدي حجم كبير

وتابعوا: أن أسعار الزبادي البلدي كبير الحجم سترتفع 3 جنيهات، ليصل سعر علبة الزبادة كبيرة الحجم إلى 15 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

<strong>اسعار الجبن </strong>
اسعار الجبن 

الزيادة ستشمل أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي والجبن

وأشاروا إلى أن الزيادة ستشمل أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي والجبن وجميع منتجات  الألبان خلال الفترة المقبلة.

<strong>أسعار الجبن اليوم</strong>
أسعار الجبن اليوم

رفع سعر السولار والبنزين سببًا في ارتفاع الأسعار

وعن أسباب الزيادة في أسعار منتجات الألبان في المحال التجارية، قال البائعون لـ «فيتو» إن موزعي الألبان التابعين للشركات أرجعوا الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع سعر السولار والبنزين، مما رفع سعر تكلفة نقل المنتجات.

 ارتفاع أسعار الأعلاف أحد الأسباب

وتابعوا: أن من أسباب رفع سعر الألبان ومنتجاتها؛ ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الألبان السائبة والزبادي والجبن، متأثرة بزيادة تكلفة تغذية المواشي.

<strong>سعر اللبن اليوم</strong>
سعر اللبن اليوم

أسعار الألبان السائبة في الأسواق

وفي نفس السياق، يتراوح سعر اللبن السائب في الأسواق، بين 18 و40 جنيهًا للكيلو، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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