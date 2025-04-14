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اقتصاد

وزير الاستثمار: 150 مليون دولار تكلفة تأخير الإفراج الجمركي عن البضائع يوميا (فيديو)

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر.

الإصلاح الهيكلي والتشريعي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "لدينا فرصة مواتية لإجراء عمليات الإصلاح الهيكلي والتشريعي في ظل المتغيرات الدولية".

سياسة نقدية محفزة وسعر صرف مرن

وبشأن تأثير السياسة النقدية وسعر الصرف على الاستثمار، علق وزير الاستثمار: "لدينا سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار تستهدف التضخم وتطبيق سعر الصرف المرن غاية في الضرورة وبالفعل يطبق على أرض الواقع حيث يضمن تنافسية الاقتصاد والصادرات".

 

تقليل زمن الإفراج عن البضائع

ولفت: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام، حيث إن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميا، لافتًا إلى أن هناك 29 إجراء لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
 

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