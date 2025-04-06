الاستعلام عن حسابات المتوفين، أبرز الخدمات المصرفية المتاحة للجمهور في البنوك

نشر البنك المركزي المصري أبرز الخدمات المصرفية المتاحة للجمهور وعلى رأسها الاستعلام عن حسابات المتوفين بجانب استبدال الأوراق المالية التالفة.

وكشف البنك المركزي عن خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين والتى تفيد أحد الورقة أو وكيل بموجب توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك، حيث يمكن تقديم الأوراق التالية صورة إعلام الوراثة وصورة بطاقة الرقم القومي للمتوفي أو صورة شهادة الوفاة وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري لمقدم الطلب وقسيمة سداد المصاريف.

بجانب طلب مقدم من أحد الورثة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك، وأصل المستندات للاطلاع عليها.

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