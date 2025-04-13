الصين تطرح لأول مرة العلامة الفارهة AITO بعد فرض ترامب رسوما جمركية

تتغلب السوق المصرية على الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة بقطاع السيارات والذي يشهد صعوبات كثيرة عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على عديد من الدول أبرزها؛ الصين، ومصر والإمارات والسعودية، مما دفع الوكلاء المصريين لاستقبال وكلاء جدد وتجديد الدماء داخل قطاع السيارات، وظهر ذلك من خلال طرح العلامة الفارهة AITO لأول مرة في السوق المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في قطاع السيارات، من خلال تقديم علامات تجارية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

طرح 4 طرازات من سيارات AITO



وتطرح علامة AITO الصينية الفارهة، 4 طرازات تعتمد على الطاقة الكهرباء بنظام موسع للمدى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الباحثين عن قيمة استثنائية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتمتلك علامة AITO أربع طرازات رئيسية:

1) AITO M5 سيارة كروس أوفر فاخرة مدمجة، تم إطلاقها في عام 2022.



2) AITO M7 سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم، تم الكشف عنها في أبريل 2022.



3) AITO M9 أكبر طرازات العلامة التجارية.



4) AITO M8 سيارة كروس أوفر كبيرة الحجم.

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