الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الصين تطرح لأول مرة العلامة الفارهة AITO بعد فرض ترامب رسوما جمركية

سياره AITO، فيتو
سياره AITO، فيتو

تتغلب السوق المصرية على الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة بقطاع السيارات والذي يشهد صعوبات كثيرة عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على عديد من الدول أبرزها؛ الصين، ومصر والإمارات والسعودية، مما دفع الوكلاء المصريين لاستقبال وكلاء جدد وتجديد الدماء داخل قطاع السيارات، وظهر ذلك من خلال طرح العلامة الفارهة AITO لأول مرة في السوق المصرية. 

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في قطاع السيارات، من خلال تقديم علامات تجارية مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

طرح 4 طرازات من سيارات AITO 

 
وتطرح علامة AITO الصينية الفارهة، 4 طرازات تعتمد على الطاقة الكهرباء بنظام موسع للمدى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الباحثين عن قيمة استثنائية مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتمتلك علامة AITO أربع طرازات رئيسية:
1)  AITO M5 سيارة كروس أوفر فاخرة مدمجة، تم إطلاقها في عام 2022.
 

2)  AITO M7 سيارة SUV فاخرة متوسطة الحجم، تم الكشف عنها في أبريل 2022.
 

3)  AITO M9 أكبر طرازات العلامة التجارية.
 

4)  AITO M8 سيارة كروس أوفر كبيرة الحجم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التكنولوجيا العالمية السيارات الفارهة السيارات الفاخرة العلامات التجارية الكبرى العلامات التجارية السيارات المصري

الأكثر قراءة

عروض أوروبية وخليجية، شقيق حسام عبد المجيد يكشف مستقبله مع الزمالك

لميس الحديدي تفتح النار على كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز (فيديو)

عمرو أديب: هايبقى فيه العتاولة 3؟ رد صادم من فيفي عبده وباسم سمرة (فيديو)

ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك وفقا لقانون البنك المركزي

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

طه إسماعيل: يجب رحيل كولر عن الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بعد تأييد ماكرون إقامة دولة الفلسطينية، ابن نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي

اختلال عجلة القيادة في يد السائق وراء حادث تصادم سيارتين بأكتوبر

منوعات

المزيد

لحظة نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى (فيديو)

بريطانيا تحظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي

احتفالات أحد السعف في شبرا مصر، بائع: الإقبال قليل بسبب ارتفاع الأسعار..فيديو وصور

بعد قضاء 35 عاما خلف القضبان، القضاء الأمريكي يعطي الأمل لسجينين محكوم عليهما بالحبس مدى الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية