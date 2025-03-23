نصائح هامة من زراعة الجيزة لكيفية اختيار وحفظ منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان من العناصر الأساسية في النظام الغذائي اليومي، لما تحتويه من قيمة غذائية عالية، لكن لضمان الاستفادة الكاملة منها والحفاظ على الصحة، من الضروري الالتزام ببعض المعايير عند شراء وحفظ الألبان ومنتجاتها.

التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية

ويشدد خبراء التغذية بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة على أهمية مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على عبوات منتجات الألبان قبل الشراء، فتناول منتجات منتهية الصلاحية قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية مثل التسمم الغذائي أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

لذلك، ينصح بضرورة التحقق من تاريخ الإنتاج لضمان أن المنتج طازج ويحتفظ بقيمته الغذائية، والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية للتأكد من استهلاك المنتج في الوقت المناسب قبل انتهاء فترة الأمان الصحي.



طرق حفظ منتجات الألبان بشكل آمن

وأضافت مديرية زراعة الجيزة أنه إلى جانب التأكد من الصلاحية، تلعب طرق التخزين السليمة دورًا أساسيًا في الحفاظ على جودة منتجات الألبان. وفيما يلي بعض النصائح لضمان سلامتها:

1. التبريد الفوري: احرص على حفظ الألبان في درجة حرارة لا تزيد على 5 درجات مئوية.



2. تجنب التعرض للضوء والحرارة: احتفظ بالمنتجات في الثلاجة بعيدًا عن بابها لتجنب تغير درجة الحرارة المتكرر.



3. التخزين في العبوة الأصلية: يحافظ ذلك على المنتج من التلوث الخارجي.



4. مراقبة الرائحة والمظهر: إذا لاحظت أي تغيّر في اللون أو الرائحة، تجنب استهلاك المنتج.

أهمية الوعي الغذائي

ولفتت مديرية الزراعة بالجيزة إلى أهمية تناول تعزيز الوعي الغذائي حول كيفية اختيار وحفظ منتجات الألبان يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ويقلل من الهدر الغذائي.

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