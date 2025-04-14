بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، زيارة لفرع الرقابة على الصادرات بالعين السخنة

توجهت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية وغير الصناعية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديري العموم "المهندسة ريهام نجم والمهندسة باسنت عبدالله، ومجموعة من الفاحصين، هم: المهندس هشام أحمد علي من إدارة السلع الكهربائية، والمهندس أحمد سالم من إدارة قطع الغيار والمهندسة مني البرقوقي من إدارة مواد البناء والحراريات، إلى فرع الهيئة بالعين السخنة وزيارة المركز اللوجيستي والقيام بمتابعة آليات الفحص مع الفاحصين بالفرع.

كما تستهدف الزيارة مناقشة جميع المشكلات والمقترحات مع جميع الفاحصين للوصول إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق رؤية الدولة وبناء صف ثان من قيادات المستقبل.

توحيد التعليمات والإجراءات والرد علي استفسارات الفاحصين

وتأتى الزيارة بناء علي توجيهات المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور علي كافة فروع الهيئة لمتابعة سير العمل والاطلاع على المشاكل التي تواجه قطاع رجال الأعمال وتوحيد التعليمات والإجراءات والرد علي استفسارات الفاحصين.

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

والجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال، وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.



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