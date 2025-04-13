ما مصير أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في اجتماع البنك المركزي المقبل؟

تفصلنا أيام قليلة عن اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة.

وتترقب عيون وآذان الملايين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله من قرارات حول أسعار القائدة، وما يليها من مصير الشهادات الادخارية القائمة والموجودة حاليا، وتطرحها البنوك الحكومية والخاصة.

ويري الكثيرون أن سيناريو التثبيت والذي كان بعيدا عن أحاديث الاقتصاديين والخبراء بشكل كبير طيلة الأسبوع الماضي عاد إلي الظهور من جديد مرة أخري، بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، وما قد يتبعها من عودة في ارتفاع معدلات التضخم ، في الوقت الذي كان البنك المركزي من خلال سياسة مالية محددة الخطة يسعي إلي حصاره وإجباره على العودة للوراء.

ولذلك فقد تراجعت نغمة سيطرة الاستقرار على تخفيض أسعار الفائدة من خلال اجتماع البنك المركزي القادم، وأصبح الكثير من الخبراء يرون سيناريوهات التثبيت أو الخفض وكلا منهما له مؤيدون.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح: في رأيي يعكس ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية. يبدو أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي. لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار المستقرة لم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة.

مشيرا أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.

واضاف أبوالفتوح أعتقد أن اللجنة قد تختار أحد سيناريوهين. الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص. السيناريو الثاني هو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.

وتابع الخبير الاقتصادي من وجهة نظري، عدة عوامل ستؤثر على القرار. أولًا، التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير. أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة. ثانيًا، الفائدة الحقيقية المرتفعة تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، تزيد من عدم اليقين وتدفع نحو الحذر. رابعًا، ضعف القطاع الخاص يشجع على تحفيز الاقتراض. أخيرًا، ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي.

فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، أرى أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة. قد يفضل البنك المركزي انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير. رغم أن صادرات مصر لأمريكا (1.95 مليار دولار في 2023) تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين. تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات. في رأيي، هذا يدفع البنك للحذر، ربما بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.

ويرى أن ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية. هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، كما أشار رئيس الوزراء. لكن ضعف القطاع الخاص يجعل خفضًا طفيفًا خيارًا معقولًا.



في نظري، تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند "B-/B" مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا. الإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، لكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا. أعتقد أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.

وأرجح أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي. هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين. كما أرى أن التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق، تجعل الحذر ضروريًا.

ولم يتوقف الأمر عند حدود خفض الفائدة أو تثبيتها في اجتماع البنك المركزي بل هناك أيضا أمرا غاية في الأهمية وهو متعلق بمصير الشهادات الادخارية في البنوك.

وينتظر الملايين مصير استثماراتهم القادمة وتحديد الاستمرار في إيداعها البنوك بعد الاجتماع أو الاتجاه الي الاستثمار بعيدا عن الشهادات خاصة وأن هناك حديث منتشر عن احتمالية إعلان بنكي الأهلي ومصر الاكتفاء من الشهادة السنوية ذات العائد 27% وإيقاف طرحها.

وكذلك التفكير في عائد الشهادات الادخارية الثلاثية وتعديله خلال الفترة القادمة.

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