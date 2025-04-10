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اقتصاد

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

البنك المركزى المصرى، قال البنك المركزى المصرى إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025. 

البنك المركزى المصرى - فيتو
البنك المركزى المصرى - فيتو

 

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025. 

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

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