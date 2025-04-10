البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

البنك المركزى المصرى، قال البنك المركزى المصرى إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

البنك المركزى المصرى - فيتو

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

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