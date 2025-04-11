رغم تخوفات ارتفاع أسعار السلع، المنوفي يكشف إيجابيات رفع سعر السولار والبنزين

رفع أسعار البنزين والسولار، قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه لا شك أن قرار زيادة أسعار السولار والبنزين له تأثير مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد من المكونات الأساسية في سلسلة الإمداد للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها.

أسعار السلع الغذائية

3 عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل تقييم التأثير بشكل شامل

وأضاف «المنوفي» لـ «فيتو» أنه مع ذلك، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل تقييم تأثير قرار رفع أسعار البنزين والسولار بشكل شامل.

سعر السولار تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة

وعن هذا العوامل؛ قال «المنوفي» أولًا، بالرغم من أن الزيادة الحالية في سعر السولار تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة تأثيره الفعلية على أسعار السلع تختلف حسب طبيعة السلعة، ووزن تكلفة النقل في إجمالي التكلفة. عادة ما تتراوح نسبة مكون السولار أو تكلفة النقل عمومًا في تسعير السلع بين 5% إلى 15%، وقد تزيد في بعض السلع التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة أو التي تحتاج إلى تبريد مستمر.

إيجابيات زيادة أسعار البنزين والسولار

وتابع: ثانيًا، من الإيجابيات أن هذه الزيادة قد تفتح المجال أمام التفكير في حلول أكثر استدامة مثل تحسين كفاءة النقل، وتوسيع الاعتماد على وسائل نقل أقل تكلفة أو بديلة، مما قد يُقلل التأثير طويل المدى على الأسعار.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على عنصر واحد

وأضاف: ثالثًا، من المهم الإشارة إلى أن الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على عنصر واحد، بل تتأثر بمجموعة من العوامل مثل أسعار المواد الخام، العرض والطلب، وسعر الصرف.

وبالتالي، التأثير الفعلي سيعتمد على كيفية تفاعل هذه العوامل سويًا خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع الغذائية

هناك تأثير متوقع على الأسعار

وأشار إلى أنه رغم أن هناك تأثيرًا متوقعًا على الأسعار، فإننا نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لتقليل هذا التأثير من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

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