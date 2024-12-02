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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

 

تعاملات بداية ديسمبر 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات شهر ديسمبر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.229 تريليون جنيه، لتربح نحو  17 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88%  عند مستوى 13407 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43%  عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74%  عند مستوى 11546 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36%  عند مستوى 3193 نقطة.

 

تداولات نهاية شهر نوفمبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات شهر نوفمبر، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة.

 

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