الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 440 جنيهًا، بارتفاع 22 جنيها عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 445.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 33 جنيها عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 423 جنيهًا، بارتفاع 40.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 386.1 جنيه، بارتفاع 39 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 403 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 15 جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 406 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 16 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها، متى يجب ويجوز؟

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

المزيد
الجريدة الرسمية