أخبار مصر: الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم، تعليق أحمد قندوسي على إصابته، بشرى من المعاهد الأزهرية للعاملين، 6 جنيه زيادة في سعر الفراخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الكويت للقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر.

تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 29 مايو 2025، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وجه الجزائري أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا رسالة هامة بعد الإصابة الخطيرة بكسر في الساق التي تعرض لها يوم السبت خلال مباراة فاركو بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

تجمهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي أمس الأحد، منددين بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك بعد يومين من زيادة أسعار البنزين والسولار.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، الضربة الروسية التي خلّفت 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، بأنها "مروّعة".

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 3000 جنيه لكافة العاملين المشاركين في كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، من معلمين وإداريين وعمال خدمات معاونة، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة وانضباط، وحرصًا من القطاع على تشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة متمسك بمطالبه بشأن البت في أزمة تعديل عقوبات الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة، التي كان مقررا إقامتها يوم 11 مارس الماضي، بمرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

بعد نحو 10 أيام من عزله من منصبه، يمثل اليوم الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمام المحكمة في مقاطعة سول المركزية للاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إليه.

يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مسئولا داخل نادي بيراميدز أكد له أن محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخل في مشادة قوية مع أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز من بداية المباراة، بسبب حاملي الكرات من اللاعبين الناشئين في بيراميدز.

أفادت وسائل إعلام عربية بأن إدارة الطيران الأمريكية قررت إيقاف الشركة المشغلة المتورطة في حادث مروحية نهر هدسون فورا.

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا لأندية القسمين الأول والثاني، يطالبهما بسرعة استيفاء الشروط والمعايير المذكورة في لائحة تراخيص الأندية المحترفة، وخاصة المعيار المالي.

نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، مشاهد لحرائق كبيرة التهمت مخازن أسلحة الجماعة في مصنع السواري بمحافظة صنعاء إثر استهدافها بغارات أمريكية.

ذكر موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما يوم السبت المقبل.

يستكمل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024، تمهيدا للتصويت عليها وإقرارها.

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، وأمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962.

أحرز داني رابا هدفا لفريق ليجانيس أمام برشلونة في مباراة الفريقين الأخيرة بالجولة 31 من الليجا، ورفضه الحكم لوجود تسلل، ليصبح هذا هو الهدف الثلاثين الذي يتم إلغاؤه بسبب طريقة الدفاع المتقدم ومصيدة التسلل للبارسا التي يطبقها هانز فليك في موسمه الأول مع البلوجرانا.

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