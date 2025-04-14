أخبار مصر: الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم، تعليق أحمد قندوسي على إصابته، بشرى من المعاهد الأزهرية للعاملين، 6 جنيه زيادة في سعر الفراخ
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
الرئيس السيسي يزور الكويت اليوم
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الكويت للقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت
وزير الاستثمار: 150 مليون دولار تكلفة تأخير الإفراج الجمركي عن البضائع يوميا (فيديو)
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر.
موعد انطلاق امتحان الفصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات
تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 29 مايو 2025، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
أول تعليق من أحمد قندوسي بعد إصابته المفزعة ويوجه رسالة للاعب فاركو
وجه الجزائري أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا رسالة هامة بعد الإصابة الخطيرة بكسر في الساق التي تعرض لها يوم السبت خلال مباراة فاركو بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.
ارتفاع يصل لـ 6.5 جنيه في سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025
سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
بهتاف "لبيك يا غزة"، باكستان تنتفض تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)
تجمهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي أمس الأحد، منددين بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك بعد يومين من زيادة أسعار البنزين والسولار.
ترامب: الضربة الروسية على أوكرانيا مروّعة، وزيلينسكي يدعوه لتفقد الدمار
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، الضربة الروسية التي خلّفت 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، بأنها "مروّعة".
بشرى سارة من المعاهد الأزهرية لأعضاء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 3000 جنيه لكافة العاملين المشاركين في كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، من معلمين وإداريين وعمال خدمات معاونة، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة وانضباط، وحرصًا من القطاع على تشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
الزمالك: نتمسك بمطالبنا بشأن أزمة القمة وزيزو مستمر حتى نهاية عقده
قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة متمسك بمطالبه بشأن البت في أزمة تعديل عقوبات الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة، التي كان مقررا إقامتها يوم 11 مارس الماضي، بمرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.
إجراءات أمنية مشددة حول مقر محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق (فيديو)
بعد نحو 10 أيام من عزله من منصبه، يمثل اليوم الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمام المحكمة في مقاطعة سول المركزية للاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إليه.
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024
يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.
كواليس مشادة محمد شوقي مع إداري بيراميدز في مباراة الأهلي
كشف الإعلامي خالد الغندور أن مسئولا داخل نادي بيراميدز أكد له أن محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخل في مشادة قوية مع أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز من بداية المباراة، بسبب حاملي الكرات من اللاعبين الناشئين في بيراميدز.
الطيران الأمريكي: إيقاف الشركة المشغلة لمروحية سقطت في نهر هدسون (فيديو)
أفادت وسائل إعلام عربية بأن إدارة الطيران الأمريكية قررت إيقاف الشركة المشغلة المتورطة في حادث مروحية نهر هدسون فورا.
اتحاد الكرة يحذر الأندية بالحرمان من البطولات المحلية والقارية في هذه الحالة
أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا لأندية القسمين الأول والثاني، يطالبهما بسرعة استيفاء الشروط والمعايير المذكورة في لائحة تراخيص الأندية المحترفة، وخاصة المعيار المالي.
النيران تلتهم مخازن أسلحة الحوثي في صنعاء (صور)
نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، مشاهد لحرائق كبيرة التهمت مخازن أسلحة الجماعة في مصنع السواري بمحافظة صنعاء إثر استهدافها بغارات أمريكية.
أكسيوس: جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما السبت
ذكر موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما يوم السبت المقبل.
ضوابط تصويت النواب على الحساب الختامي لموازنة 2023/2024
يستكمل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024، تمهيدا للتصويت عليها وإقرارها.
الجزائر تمهل 12 موظفًا في السفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة البلاد
أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، وأمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962.
آخرهم أمام ليجانيس، مصيدة التسلل تنقذ برشلونة من 30 هدفا هذا الموسم
أحرز داني رابا هدفا لفريق ليجانيس أمام برشلونة في مباراة الفريقين الأخيرة بالجولة 31 من الليجا، ورفضه الحكم لوجود تسلل، ليصبح هذا هو الهدف الثلاثين الذي يتم إلغاؤه بسبب طريقة الدفاع المتقدم ومصيدة التسلل للبارسا التي يطبقها هانز فليك في موسمه الأول مع البلوجرانا.
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