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بشرى سارة من المعاهد الأزهرية لأعضاء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

المعاهد الأزهرية،فيتو
المعاهد الأزهرية،فيتو
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 3000 جنيه لكافة العاملين المشاركين في كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، من معلمين وإداريين وعمال خدمات معاونة، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكفاءة وانضباط، وحرصًا من القطاع على تشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

قطاع المعاهد الأزهرية يقرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بكنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأوضح القطاع أن صرف المكافأة سيتم على مرحلتين، حيث تُصرف الدفعة الأولى بنسبة 50% بقيمة 1500 جنيه خلال العام المالي الحالي 2024/2025، على أن يتم صرف الدفعة الثانية بنفس القيمة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على دعم وتحفيز جميع العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتقديرًا لما بذلوه من جهد واضح ومشهود في سبيل ضمان سير العمل بكفاءة وتميز.

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