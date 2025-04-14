آخرهم أمام ليجانيس، مصيدة التسلل تنقذ برشلونة من 30 هدفا هذا الموسم

أحرز داني رابا هدفا لفريق ليجانيس أمام برشلونة في مباراة الفريقين الأخيرة بالجولة 31 من الليجا، ورفضه الحكم لوجود تسلل، ليصبح هذا هو الهدف الثلاثين الذي يتم إلغاؤه بسبب طريقة الدفاع المتقدم ومصيدة التسلل للبارسا التي يطبقها هانز فليك في موسمه الأول مع البلوجرانا.

وواصل برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، طريقه بثبات نحو معانقة لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، قبل 7 جولات من النهاية.

مصيدة تسلل برشلونة تلغي 30 هدفا

اعتمد المدرب هانز فليك على الدفاع بخط متقدم لتطبيق مصيدة التسلل في أغلب مباريات برشلونة هذا الموسم، ورغم خطورتها، فإنها أنقذت الفريق عديد المرات في مباريات حساسة.

هدف رابا الذي أحرزه في الدقيقة 69 لصالح ليجانيس، هو الرقم 30 الذي يلغيه الحكام هذا الموسم بسبب مصيدة تسلل الفريق الكتالوني المتينة والذكية في آن واحد.

المدرب فليك أكد مرارًا وتكرارًا أن اللعب بدفاع متقدم لتطبيق مصيدة التسلل، أصبح جزءًا من فلسفة الفريق، وهدد في إحدى المرات أن من يتراجع مترًا واحدًا إلى الخلف سيتعرض للعقاب.

وأثبتت مصيدة تسلل برشلونة نجاحها بنسبة معقولة، في انتظار ما ستؤول إليه بقية مباريات الموسم للوقوف على حكم نهائي عليها.

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