أكسيوس: جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما السبت

ذكر موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في روما يوم السبت المقبل.

إيران تتحدث عن نقل مكان المفاوضات مع أمريكا

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد كشفت أمس الأحد احتمالية نقل مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا، من سلطنة عمان إلى مكان آخر.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات قد يتغير من سلطنة عمان، مشددا أن سلطنة عمان ستظل وسيطًا بين طهران وواشنطن.

وأكد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة، والمقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل، ستبقى غير مباشرة.





وترأس الجانب الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما قاد المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

أمريكا ترغب فى اتفاق مع إيران قريبا



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن الجانب الأمريكى أشار إلى أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن، لكن ذلك لن يكون سهلا وسيتطلب استعدادًا من الجانبين".

يشار إلى أن أجندة المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة أمس السبت، في سلطنة عمان لم تشمل سوى ملف برنامج إيران النووي ورفع العقوبات الغربية عن طهران.

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