كواليس مشادة محمد شوقي مع إداري بيراميدز في مباراة الأهلي

مباراة بيراميدز والأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور أن مسئولا داخل نادي بيراميدز أكد له أن محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي، دخل في مشادة قوية مع أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز من بداية المباراة، بسبب حاملي الكرات من اللاعبين الناشئين في بيراميدز.

وأكد الغندور خلال برنامج “ستاد المحور”: "محمد شوقي انفعل بحدة على حاملي الكرات وقال لهم: "انتوا بتضيعوا وقت"، وتدخل أحمد زاهر قائلا: "إيه اللي انت بتقوله ده بيراميدز كبير مش نادي صغير عشان تقول إننا بنضيع وقت".

وأضاف: "محمد شوقي لم يهدأ وكاد أن يتطاول على أحمد زاهر، والأخير طلب من أحمد المليجي مراقب المباراة تدوين الواقعة في تقريره".

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.