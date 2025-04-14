بهتاف "لبيك يا غزة"، باكستان تنتفض تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

الحرب على غزة ، تجمهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي أمس الأحد، منددين بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واحتشد المشاركون في مسيرة التضامن مع غزة في الطريق الرئيسي شارع فيصل، رافعين الأعلام الفلسطينية وحاملين صور كبار مسئولي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اللذين استشهدا العام الماضي إسماعيل هنية ويحيى السنوار. كما عُرضت صورهما وهما يرفعان إشارة النصر على أعمدة المرافق العامة.

THIS IS MASSIVE CROWD!! THE WHOLE KARACHI IS OUT ON STREETS CHANTING FOR GAZA, REPRESENTING THE LOVE OF THE PEOPLE OF PAKISTAN FOR PALESTINE. #GazaMarchKarachi pic.twitter.com/PdhwdTzW5e — Ahmed (@ThisahmedR) April 13, 2025

ووضعت عشرات الدمى ملفوفة بأكفان بيضاء على الرصيف، كمظهر رمزي للأطفال الذين قُتلوا في غزة.

وانضمت آلاف النساء، كثيرات منهن يحملن أطفالهن، إلى المسيرة التي نظمتها الجماعة الإسلامية، وهي حزب ديني سياسي كبير. كما شارك أفراد من المجتمعين المسيحي والهندوسي.

وغطت المنطقة لافتات كُتب عليها: "توقفوا عن قصف غزة"، "تسقط إسرائيل"، و"إبادة غزة - عار على العالم الإسلامي".

وهتف الحشد "لبيك يا غزة" و"لبيك يا أقصى"، بينما شكل قادة الحزب، بما في ذلك رئيس الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن، سلسلة بشرية، أمام طلاب يحملون علم فلسطين بطول يبلغ حوالي 3 أمتار.

وقال الرحمن: "لن يستسلم الفلسطينيون أبدا للقمع". ولفت المنظمون إلى أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وأدان القائد المسيحي يونس سوهان القوى العالمية لدعمها إسرائيل في غزة، متهما إياها بتمكين الهجمات على المدنيين والمستشفيات والملاجئ.

وحضر الآلاف مؤتمر التضامن مع فلسطين الذي نظمه جمعية علماء الإسلام (جوي)، وهي مجموعة دينية سياسية أخرى.

ووصف رئيس "جوي" المولوي فضل الرحمن إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، واتهم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بمساعدة إسرائيل في جرائم الحرب.

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