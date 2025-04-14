النيران تلتهم مخازن أسلحة الحوثي في صنعاء (صور)

نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، مشاهد لحرائق كبيرة التهمت مخازن أسلحة الجماعة في مصنع السواري بمحافظة صنعاء إثر استهدافها بغارات أمريكية.

ونقلت القناة بيانا عن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين أفاد بارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص و20 مصابا، إثر الغارات الأمريكية على مصنع السواري بمنطقة متنة في بني مطر.

بالصور | جريمة استهداف العدوان الأمريكي مصنع السواري مديرية بني مطر محافظة صنعاء



#جرائم_العدوان_الأمريكي pic.twitter.com/IKIekISeQA April 13, 2025

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين المدعومين من إيران، عبر منصة "إكس"، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، أثر القصف الأمريكي على مصنع السواري بمنطقة متنة في بني مطر.

واستهدفت المقاتلات الأمريكية معاقل الحوثيين في محافظة صنعاء وصعدة مركزهم الرئيس أقصى شمال البلاد، إضافة إلى محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت تقارير يمنية أن الضربات على صنعاء، تركزت على مواقع ومخازن ومعسكرات الحوثيين في منطقة متنة بمديرية بني مطر غربي المحافظة.

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