الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

النيران تلتهم مخازن أسلحة الحوثي في صنعاء (صور)

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

نشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، مشاهد لحرائق كبيرة التهمت مخازن أسلحة الجماعة في مصنع السواري بمحافظة صنعاء إثر استهدافها بغارات أمريكية.

ونقلت القناة بيانا عن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين أفاد بارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص و20 مصابا، إثر الغارات الأمريكية على مصنع السواري بمنطقة متنة في بني مطر.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين المدعومين من إيران، عبر منصة "إكس"، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، أثر القصف الأمريكي على مصنع السواري بمنطقة متنة في بني مطر.

واستهدفت المقاتلات الأمريكية معاقل الحوثيين  في محافظة صنعاء وصعدة مركزهم الرئيس أقصى شمال البلاد، إضافة إلى محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت تقارير يمنية أن الضربات على صنعاء، تركزت على مواقع ومخازن ومعسكرات الحوثيين في منطقة متنة بمديرية بني مطر غربي المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن مخازن اسلحة مصنع السواري محافظة صنعاء الغارات الأمريكية بني مطر إيران

مواد متعلقة

مسؤول في البنتاجون يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

البنتاجون يعترف بفشل عملياته العسكرية فى تدمير ترسانة الحوثيين

سي إن إن: تكلفة العمليات الأمريكية ضد الحوثيين تقارب المليار دولار

ترامب يهدد الحوثيين وإيران: ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد

الأكثر قراءة

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟ مصدر برابطة الأندية يجيب

أول تعليق من أحمد قندوسي بعد إصابته المفزعة ويوجه رسالة للاعب فاركو

ارتفاع يصل لـ 6.5 جنيه في سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

اتحاد الكرة يحذر الأندية بالحرمان من البطولات المحلية والقارية في هذه الحالة

ضوابط تصويت النواب على الحساب الختامي لموازنة 2023/2024

الطيران الأمريكي: إيقاف الشركة المشغلة لمروحية سقطت في نهر هدسون (فيديو)

بيراميدز يحل أزمة تأشيرات الأجانب لرحلة جنوب أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 -4- 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية