أول تعليق من أحمد قندوسي بعد إصابته المفزعة ويوجه رسالة للاعب فاركو

وجه الجزائري أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا رسالة هامة بعد الإصابة الخطيرة بكسر في الساق التي تعرض لها يوم السبت خلال مباراة فاركو بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

رسالة القندوسي بعد إصابته الخطيرة

قام محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، بزيارة أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بعد أن أجرى صباح اليوم الأحد، جراحة عاجلة في الساق.

وتواجد السفير الجزائري بالمستشفى من أجل الاطمئنان على حالة أحمد القندوسي، ومؤازرته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فاركو،

ووجه "براح" الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، على توفير كل سبل الرعاية الطبية، على أعلى مستوى للنجم الجزائري الدولي.

غياب القندوسي لنهاية الموسم

وتأكد غياب الجزائري أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في الساق يوم السبت.

وخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تركيب مسامير بساقه اليسرى في ظل عنف الإصابة وسيغيب على إثرها لما من خمسة إلى ستة أشهر مما يؤكد عدم مشاركته مع فريقه باقي الموسم الحالي

يذكر أن النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا قام بزيارة الجزائري أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا عقب إجرائه العملية الجراحية اليوم.

وحاول أبو العينين الشد من أزره ومواساته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاسيما أنه من أبرز لاعبي الفريق من انضمامه من النادي الأهلي

وتواجد مع اللاعب حتى إفاقته من العملية لاعبو فريق سيراميكا بالكامل للاطمئنان عليه

إصابة أحمد القندوسي

وتعرض اللاعب أحمد القندوسي للإصابة نتيجة تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فاركو خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نقل القندوسي إلى المستشفى

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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