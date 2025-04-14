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أخبار مصر

موعد انطلاق امتحان الفصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

امتحانات الجامعات،
امتحانات الجامعات، فيتو
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تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 29 مايو 2025، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 

امتحانات الميدترم، تواصل الجامعات امتحانات الميدترم بعدد من الكليات، ووفق الجداول التي وضعتها الكليات. 

 

وفي ضوء النقاط التالية، نوضح أهم التعليمات لطلاب الجامعات في امتحانات الميد ترم: 

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بـ10 دقائق على الأقل.


لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي ١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان. 

عدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشؤون القانونية.

التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على كراسة الإجابة هي مسؤولية الطالب شخصيًّا.

لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية (بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

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