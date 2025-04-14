الزمالك: نتمسك بمطالبنا بشأن أزمة القمة وزيزو مستمر حتى نهاية عقده

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة متمسك بمطالبه بشأن البت في أزمة تعديل عقوبات الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة، التي كان مقررا إقامتها يوم 11 مارس الماضي، بمرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

تمسك الزمالك بمطالبه بشأن عقوبات الأهلي بالانسحاب من القمة

وأكد أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية: "مجلس إدارة الزمالك يطالب بالإسراع في البت في أزمة خصم الثلاث نقاط الإضافية من الأهلي بعد الانسحاب من القمة".

وأضاف: "رابطة الأندية المصرية تجاهلت القرارات المنطقية التي صدرت من قبل، رغم إعلانها سابقا خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم الجاري".

معاقبة ناصر ماهر

وعن معاقبة ناصر ماهر وتحويله للتحقيق بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء أمام حرس الحدود، قال: "معاقبة اللاعب قرار من اختصاص مدير الكرة عبد الواحد السيد لتنظيم غرفة الملابس".

موقف الزمالك من زيزو

واستطرد: "موقفنا واضح تجاه أحمد زيزو وهو لاعب في الزمالك حتى آخر يوم في تعاقده، وعليه كل الالتزامات وله كل الحقوق، ويتم إخطاره بموعد التدريبات وهذا إجراء طبيعي".

وأتم: "ننتظر حيثيات الحكم الخاص بالبرتغالي جيمي باتشيكو المدرب السابق للأبيض بشأن مستحقاته المالية، وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة يعمل على هذا الملف، والزمالك سيحدد موقفه من الغرامة".

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