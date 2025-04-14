الطيران الأمريكي: إيقاف الشركة المشغلة لمروحية سقطت في نهر هدسون (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عربية بأن إدارة الطيران الأمريكية قررت إيقاف الشركة المشغلة المتورطة في حادث مروحية نهر هدسون فورا.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، عندما لقي 6 أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن.

Unverified Video of #NewYork helicopter that broke up mid-air & slammed into Hudson River pic.twitter.com/LLJMsGlgHf — Susan Li (@SusanLiTV) April 10, 2025



وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث. وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

وذكرت تقارير محلية أن مسؤولا في شركة كبيرة كان على متن المروحية.

وفي وقت لاحق، أوضح رئيس بلدية مدينة نيويورك أن الأمر يتعلق بمسؤول تنفيذي لشركة سيمنز، مبرزا أنه كان هو وزوجته وأطفاله على متن طائرة الهليكوبتر.

وأضاف: "ستة أفراد كانوا على متن الهليكوبتر التي تحطمت في نهر هدسون".

وأفاد بمقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وهم ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال.

كما قالت شبكة "إيه.بي.سي" نيوز إن الأمر يتعلق بأوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا ومقرها ألمانيا.

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