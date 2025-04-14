إجراءات أمنية مشددة حول مقر محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق (فيديو)

بعد نحو 10 أيام من عزله من منصبه، يمثل اليوم الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمام المحكمة في مقاطعة سول المركزية للاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إليه.

ونشرت فضائية “ إكسترا نيوز”، على حسابها بمنصة “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو يرصد الإجراءات الأمنية حول مقر المحكمة في سول مع ترقب وصول الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية تبدأ اليوم محكمة مقاطعة سول المركزية جلسة الاستماع بشأن تهم التمرد الموجهة إلى الرئيس السابق فى حضوره.

إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة في سول مع ترقب وصول الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول#eXtranews#محمد_المهدي pic.twitter.com/cYRI9zHix5 — eXtra news (@Extranewstv) April 14, 2025

وسيكون يون خامس رئيس سابق بكوريا الجنوبية يمثل أمام محاكمة جنائية، وسيسمح له بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض، حيث اتخذت المحكمة إجراءات متعلقة بالأمن ضد التجمعات المحتملة بالقرب من مبنى المحكمة.

ولن يسمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات.

وفي إطار الإجراءات الرسمية، يجب على يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته في البداية، ثم ستقوم النيابة بعرض التهم الموجهة إلى يون، الذي من المتوقع أن ينكرها، وقد يطلب الرئيس السابق أيضا من القاضي فرصة لتقديم قضيته.

يشار إلى أنه في حال إدانة يون بتهمة قيادة تمرد، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت حكما بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي

واعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".

وقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".

ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 يونيو المقبل.

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