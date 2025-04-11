أخبار مصر: زيادة أسعار الوقود والبترول تبرر، مصير رغيف الخبز، ارتفاع تعريفة الركوب، هذا ما فعله الزمالك مع الونش بسبب الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتجاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه فى ضوء ما تم إعلانه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الاشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

رغم اتفاقه مع الأهلي، الزمالك يجدد عقد الونش 3 مواسم

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة نجح في تجديد عقد محمود حمدي الونش لمدة 3 سنوات.

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمحافظة مطروح.

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن مقترح زيادة التعريفة بعد رفع أسعار البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في حدود 15%.

استقالة الملياردير بشير المصري من جامعة هارفارد بعد مزاعم قضائية بمساعدة حماس

قدم الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشير المصري استقالته من مجلس عمادة كلية كينيدي في جامعة هارفارد، إثر مزاعم خطرة بدعم حركة "حماس".

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتثبيت المازوت المورد للكهرباء وغاز تموين السيارات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

هل يرتفع سعر رغيف الخبز البلدي بعد رفع أسعار الوقود؟ التموين تحسمها

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز.

الأقوى في العالم، وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

كنت بربيها وماتت في إيدي، اعترافات مثيرة للمتهم بقتل زوجته في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل زوجته بدائرة مركز أوسيم، وبمواجهته اعترف تفصيليًّا بارتكاب الواقعة.

حقيقة شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

رد المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على ما تردد بوصول شكوى من أحمد سيد زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة من الأبيض.

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات "سرفيس، نقل عام، نقل جماعي، التاكسي الأبيض" صباح اليوم على أن تكون بنسبة 15% حتى تتوافق مع الأسعار الجديدة للمحروقات.

أكسيوس: إيران تدرس مقترحا لاتفاق نووي مؤقت مع أمريكا

تدرس إيران مقترحا لاتفاق نووي مؤقت قبل مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق شامل، وذلك خلال محادثاتها مع الولايات المتحدة المقررة غدا السبت في سلطنة عمان.

هتوصل إلى 10%، زيادة مرتقبة بأسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي بعد زيادة البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، فهل تتأثر أسعار الخبز بزيادة سعر البنزين والسولار؟

هناك أخطاء ولازم نكون صريحين، ميدو يحسم مصير خلافة بيسيرو بعد مفاجأة الكونفدرالية

علق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية.

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسي بنطاق المحافظة وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، بالغرف التجارية، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار السيارات خلال الفترة القادمة متأثرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار مشتقات البترول التي أعلنتها وزارة البترول خلال الساعات الماضية وتتراوح نسب الزيادة في أسعار السيارات ما بين 10 حتى 15%.

الحكومة البنمية تسمح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما

قررت بنما بالسماح بنشر قوات أمريكية في مناطق الوصول إلى قناتها والمناطق المجاورة للممر المائي، وفق اتفاق ثنائي نشرته الحكومة البنمية الخميس ويستبعد في المقابل إمكانية وجود قواعد عسكرية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية والدوري المصري الممتاز وكأس إفريقيا للناشئين.

تعريفة الركوب الجديدة فى سوهاج بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة 15%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءا من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

اجتماع طارئ لوسائل النقل الذكي Didi وInDriver وأوبر لبحث زيادة تسعيرة الرحلة

كشف مصدر مسؤول، بوسائل النقل الذكي، Didi, inDrive, أوبر، عن عقد اجتماع طارئ لرؤساء الشركات يتم خلال الساعات الماضية لدراسة قيمة الزيادة المقرر فرضها على تسعيرة الرحلة.

محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الجمعة، قرارا رقم ( 514 ) لسنة 2025 بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب كافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار بما يقارب جنيهان لكل لتر وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة 11 أبـريـل 2025.

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

أصيبت امرأة من ولاية كولورادو الأمريكية بحالة من الذعر بعد أن ظهر أمام منزلها مخلوق غريب أثار حيرة الجميع، بمن فيهم مسؤولو الحياة البرية.

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