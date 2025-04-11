الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هناك أخطاء ولازم نكون صريحين، ميدو يحسم مصير خلافة بيسيرو بعد مفاجأة الكونفدرالية

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

علق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية.

 

ميدو يرد على قيادة الزمالك خلفا لبيسيرو 

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "علينا مسؤولية كبيرة يجب أن نأخذ القرارات الصحيحة، أنا عضو لجنة التخطيط وفكرة أن أكون مديرًا فنيًّا للزمالك لن تطرح، الفريق يمتلك مديرًا فنيا وهو بيسيرو ولدينا ثقة فيه أن يعيد الفريق لوضعه الصحيح".

 

وواصل ميدو: "بيسيرو جاء في توقيت صعب جدًّا وحالة فريق الزمالك لم تكن أفضل شيء، يوجد أخطاء من المنظومة كلها ويجب أن نكون صريحين مع الجماهير، بيسيرو تولى الفريق في توقيت صعب جدًّا وهذا ليس دفاعا عنه، نعمل من أجل تصحيح الوضع بشكل سريع".

 

وأتم: "لا يوجد أي تفكر من حسين لبيب بتقديم استقالته، المجلس كله بالكامل يتحمل المسؤولية وكلنا في مركب واحدة".

 

وودع الزمالك حامل اللقب بطولة كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام ستيلينبوش بهدف نظيف إيابا والتعادل سلبيًا ذهابًا بجنوب إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حسام ميدو نادي الزمالك سيلينبوش كأس الكونفدرالية الزمالك الكونفدرالية ستيلينبوش بطولة كأس الكونفدرالية

مواد متعلقة

هشام يكن: رفضت إغراءات الأهلي الخيالية ولم أساوم الزمالك

تطورات تجديد تعاقد الونش في الزمالك

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

الأكثر قراءة

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

زيادة أسعار البنزين والسولار

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

هتوصل إلى 10%، زيادة مرتقبة بأسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي بعد زيادة البنزين والسولار

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية