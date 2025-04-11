هناك أخطاء ولازم نكون صريحين، ميدو يحسم مصير خلافة بيسيرو بعد مفاجأة الكونفدرالية

علق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية.

ميدو يرد على قيادة الزمالك خلفا لبيسيرو

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "علينا مسؤولية كبيرة يجب أن نأخذ القرارات الصحيحة، أنا عضو لجنة التخطيط وفكرة أن أكون مديرًا فنيًّا للزمالك لن تطرح، الفريق يمتلك مديرًا فنيا وهو بيسيرو ولدينا ثقة فيه أن يعيد الفريق لوضعه الصحيح".

وواصل ميدو: "بيسيرو جاء في توقيت صعب جدًّا وحالة فريق الزمالك لم تكن أفضل شيء، يوجد أخطاء من المنظومة كلها ويجب أن نكون صريحين مع الجماهير، بيسيرو تولى الفريق في توقيت صعب جدًّا وهذا ليس دفاعا عنه، نعمل من أجل تصحيح الوضع بشكل سريع".

وأتم: "لا يوجد أي تفكر من حسين لبيب بتقديم استقالته، المجلس كله بالكامل يتحمل المسؤولية وكلنا في مركب واحدة".

وودع الزمالك حامل اللقب بطولة كأس الكونفدرالية من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام ستيلينبوش بهدف نظيف إيابا والتعادل سلبيًا ذهابًا بجنوب إفريقيا.

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