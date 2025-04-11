الجمعة 11 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات، بالغرف التجارية، إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار السيارات خلال الفترة القادمة متأثرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار مشتقات البترول التي أعلنتها وزارة البترول خلال الساعات الماضية وتتراوح نسب الزيادة في أسعار السيارات ما بين 10 حتى 15%.

وأوضح السبع، في تصريح خاص لفيتو، أن زيادة أسعار السيارات أصبحت تتأثر بكافة الأوضاع الاقتصادية محليًّا وعالميًّا، خاصة أن الاقتصاد العالمي يشهد توترًا بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على مصر والسعودية والإمارات وقبلهم الصين، كل ذلك ينعكس بالسلب على أسعار السيارات.

 

وأكد عضو الغرف التجارية، أن الوكلاء والتجار، هدفهم الأول والأخير مصلحة المستهلك المصري، وأن هامش الربح أصبح محدودًا للغاية في ظل الزيادة المتتالية التي تفرض على السيارات بشكل مستمر، قائلًا: "إن الكثير يعتقدون أن هامش ربح التجار مهولة لكن ما يحدث على الأرض الواقع أصبح الربح محدود جدًّا لا يسد رسوم مرافق المعارض ورواتب العمالة وما غيرها من التزامات".

 

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر لتر بنزين 92 في مصر، ليصل إلى 17.25 جنيه بدلًا من 15.25 جنيه، وذلك بزيادة قدرها جنيهين للتر، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.


ويأتي القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ضوء تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.


قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

ويطبق قرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

 

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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