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اقتصاد

هتوصل إلى 10%، زيادة مرتقبة بأسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي بعد زيادة البنزين والسولار

أسعار الخبز الفينو
أسعار الخبز الفينو والسياحي،فيتو

زيادة أسعار البنزين والسولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، فهل تتأثر أسعار الخبز بزيادة سعر البنزين والسولار؟

أسعار الخبز الفينو والسياحي
أسعار الخبز الفينو والسياحي

تأثير قرار رفع سعر الوقود على أسعار الخبز الفينو والسياحي

قال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا، إن أسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي ستتأثر برفع سعر السولار.

أسعار الخبز الفينو والسياحي
أسعار الخبز الفينو والسياحي

زيادة مرتقبة في سعر الخبز الفينو والسياحي

وأضاف «عمر» لـ «فيتو» أن مع رفع أسعار البنزين والسولار فإن هناك زيادة مرتقبة في سعر الخبز الفينو والسياحي والإفرنجي، لكنها ستكون زيادة طفيفة.

أسعار الخبز الفينو والسياحي سترتفع بما لا يزيد عن 10%

وتوقع رئيس شعبة المخابز بالمنيا، أن أسعار الخبز الفينو والسياحي سترتفع بما لا يزيد عن 10%، خاصة مع استقرار سعر الدقيق، وأن أسعار الخبز تتأثر أكثر بالزيادة في سعر الدقيق، فهو المكون الرئيسي.

أسعار الخبز الفينو والسياحي
أسعار الخبز الفينو والسياحي

تأثير قرار رفع اسعار البنزين والسولار على الخبز البلدي المدعم

وعن تأثير قرار رفع اسعار البنزين والسولار على الخبز البلدي المدعم، أوضح «عمر» أنه لن يكون هناك تأثير على المواطنين، لأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ ستتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية؛ التي تعمل بالسولار.

 

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

وكانت وزارة البترول، أعلنت قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بزيادة جنيهين، وجاءت أسعار البنزين والسولار وفقًا للقرار كالأتي:

  1. سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.
  2. سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
  3. سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
  4. سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية؛ أيضًا زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

 

زيادة  سعر أسطوانة البوتاجاز

ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

 

زيادة سعر الغاز الصب

رفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

ورفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

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