بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

رفع الأجرة بالقاهرة، قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات "سرفيس، نقل عام، نقل جماعي، التاكسي الأبيض" صباح اليوم على أن تكون بنسبة 15% حتى تتوافق مع الأسعار الجديدة للمحروقات.

رفع التعريفة الجديدة

وكشف المصدر مسؤول بمحافظة القاهرة لفيتو عن أنه سيتم عقد اجتماع في صباح اليوم مع القيادات لإقرار التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة التي تم إعلانها وذلك قبل احتفالية محافظة القاهرة بعيد اليتيم بحديقة الأزهر.



وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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