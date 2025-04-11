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أخبار مصر

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

زيادة تعريفة النقل
زيادة تعريفة النقل العام، فيتو
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رفع الأجرة بالقاهرة، قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات "سرفيس، نقل عام، نقل جماعي، التاكسي الأبيض" صباح اليوم على أن تكون بنسبة 15% حتى تتوافق مع الأسعار الجديدة للمحروقات.

اجتماع طارئ لوسائل النقل الذكي Didi وInDriver وأوبر لبحث زيادة تسعيرة الرحلة

سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة في مصر

رفع التعريفة الجديدة  

وكشف المصدر مسؤول بمحافظة القاهرة لفيتو عن أنه سيتم عقد اجتماع في صباح اليوم مع القيادات لإقرار التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة التي تم إعلانها وذلك قبل احتفالية محافظة القاهرة بعيد اليتيم بحديقة الأزهر.


وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

 

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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