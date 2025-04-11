اجتماع طارئ لوسائل النقل الذكي Didi وInDriver وأوبر لبحث زيادة تسعيرة الرحلة

كشف مصدر مسؤول، بوسائل النقل الذكي، Didi, inDrive, أوبر، عن عقد اجتماع طارئ لرؤساء الشركات يتم خلال الساعات الماضية لدراسة قيمة الزيادة المقرر فرضها على تسعيرة الرحلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لقيتو، أن فور تحديد قيمة الزيادة في الاستعارة سيتم إخطار كافة الكابتن والعاملين بخدمة النقل الذكي بالزيادات الجديدة التي حددتها الشركة، عقب ارتفاع أسعار الوقود.



وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن زيادة سعر الرحلة سيأتي من أجل صالح العاملين والكابتن داخل خدمة النقل الذكي، وحفاظا علي عدم تعرضهم للخسائر بعد ارتفاع أسعار البنزين داخل السوق المصري.



أسعار البنزين والسولار الجديدة

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

ويطبق قرار الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.



٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.



٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.



٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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