هل يرتفع سعر رغيف الخبز البلدي بعد رفع أسعار الوقود؟ التموين تحسمها

زيادة أسعار البنزين والسولار، أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

ويحصل المواطن على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا، وستتحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار جاء في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي، وجاءت الأسعار كالآتي:

١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

وقررت اللجنة أيضًا رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

زيادة سعر الغاز الصب

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

موسم القمح المحلي الجديد

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن انطلاق موسم القمح المحلي الجديد منتصف أبريل الجاري حتى منتصف أغسطس.

وأكد وزير التموين أنه تم تحديد سعر توريد إردب القمح 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط بسعر 2200 جنيه، و2150 جنيهًا درجة نظافة 22 قيراط، و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط.

وأصدر وزير التموين تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة نقاط تجميع واستقبال المحصول بالشركات التابعة لـ"الصناعات الغذائية" والبالغة 450 نقطة في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن تلك النقاط تتبع 4 شركات هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"العامة للصوامع"، شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.

وتستهدف وزارة التموين استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2025، مقابل 3.6 مليون طن تم استلامها خلال موسم 2024، وذلك من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيليّة، دمياط، بورسعيد، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء.

ويبلغ الاحتياطي الإستراتيجي من القمح نحو 5 أشهر، مستهدف زيادتها إلى 7 أشهر بداية من أبريل القادم، مع بدء توريد المحصول من المزارعين.

ووجهت وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لشراء القمح المحلي من المزارعين لموسم حصاد وتوريد المحصول 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يبدأ منتصف شهر أبريل الجاري، حتى منتصف أغسطس المقبل.

ويبلغ قيمة المخصصات اللازمة لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2025 تبلغ 73 مليارًا و260 مليون جنيه، وذلك مع بدء حصاد وتوريد المحصول لموسم 2025 منتصف الشهر الجاري.

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