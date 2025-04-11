الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

تعريفة الركوب الجديدة فى سوهاج بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة 15%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءا من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

التعريفة الجديدة للمواصلات فى سوهاج 

ووجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من " إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية"؛ لمراقبة المواقف، ومحطات الوقود، وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

 

وشدد " سراج " على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي:-  الخط الساخن 114.  ـ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093). ـ ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733).
ـ ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (093/2130134). 
ـ ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360).
ـ بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن " 15330 "، ورقم الواتس آب )01200353111). ـ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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