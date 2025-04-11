الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتثبيت المازوت المورد للكهرباء وغاز تموين السيارات

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين والسولار، فيتو
ads

أسعار الوقود، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

زيادة أسعار البنزين والسولار

بنزين 95..  19 جنيهًا لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80..  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الوقود وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة اسعار البنزين السولار المازوت الصناعى البوتاجاز زيادة أسعار البنزين والسولار بنزين 95 بنزين 92 بنزين 80 الكيروسين

الأكثر قراءة

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وتثبيت المازوت المورد للكهرباء وغاز تموين السيارات

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية