كنت بربيها وماتت في إيدي، اعترافات مثيرة للمتهم بقتل زوجته في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل زوجته بدائرة مركز أوسيم، وبمواجهته اعترف تفصيليًّا بارتكاب الواقعة.

وقال إنه اعتدى على زوجته باستخدام عصا حديدية، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية قديمة، تطورت إلى مشادة عنيفة قام خلالها بشتمها، فردَّت عليه، فما كان منه إلا أن انهال عليها ضربًا بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحاول الهرب خوفًا من المسألة القانونية.

وأضاف المتهم خلال اعترافه: “ما كنتش عايز أقتلها.. كنت عايز أربيها بس، لكن لقيتها ماتت في إيدي”.

ويواصل رجال المباحث مناقشة أقوال الجيران والشهود، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار الذي شهد الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وتوثيق أي تفاصيل إضافية.

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة أوسيم يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا،، وكانت مصابة بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للتشريح واستكمال التحقيقات.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت إلى أن المتهم الزوج، عاطل من أصحاب السوابق الجنائية في عدد من القضايا المتنوعة، هو من ارتكب الجريمة.

وقررت النيابة العامة دفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.