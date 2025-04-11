الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كنت بربيها وماتت في إيدي، اعترافات مثيرة للمتهم بقتل زوجته في أوسيم

ضبط عاطل قتل زوجته
ضبط عاطل قتل زوجته بأوسيم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل زوجته بدائرة مركز أوسيم، وبمواجهته اعترف تفصيليًّا بارتكاب الواقعة.

وقال إنه اعتدى على زوجته باستخدام عصا حديدية، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية قديمة، تطورت إلى مشادة عنيفة قام خلالها بشتمها، فردَّت عليه، فما كان منه إلا أن انهال عليها ضربًا بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحاول الهرب خوفًا من المسألة القانونية.

وأضاف المتهم خلال اعترافه: “ما كنتش عايز أقتلها.. كنت عايز أربيها بس، لكن لقيتها ماتت في إيدي”.

ويواصل رجال المباحث مناقشة  أقوال الجيران والشهود، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار الذي شهد الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وتوثيق أي تفاصيل إضافية.

 

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة أوسيم يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

 

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة  ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا،، وكانت مصابة بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.


وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للتشريح واستكمال التحقيقات.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت إلى أن المتهم الزوج،  عاطل من أصحاب السوابق الجنائية في عدد من القضايا المتنوعة، هو من ارتكب الجريمة.

وقررت النيابة العامة دفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بدائرة مركز اوسيم رجال المباحث

الأكثر قراءة

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

بعد زيادة البنزين والسولار، اجتماع عاجل لمحافظ القاهرة لإقرار التعريفة الجديدة

الأطباء: عضو مجلس نواب اعتدى على طبيب بمستشفى المنزلة العام

رغم اتفاقه مع الأهلي، الزمالك يجدد عقد الونش 3 مواسم

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار

منوعات

المزيد

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالخلاص من تأثير السحر

المزيد
الجريدة الرسمية