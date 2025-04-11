أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسي بنطاق المحافظة وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم الجمعة.

تعريفة جديدة للتاكسي وملصقات إرشادية بالمواقف

شملت القرارات تعديل تعريفة التاكسي لتصبح:

فتح العداد للكيلو الأول من عشرة جنيهات إلى أحد عشر ونصف جنيه.

والكيلو التالي من ثلاثة جنيهات إلى ثلاثة جنيهات وخمسة وأربعين قرشًا.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية للمواقف والتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة.

تثبيت لوحات إرشادية واضحة داخل المواقف.

التصدي لأي محاولات استغلال أو زيادة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تسعيرة الركوب الجديدة للسرفيس بدمياط

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأكد محافظ دمياط المتابعة الميدانية لحركة المواصلات ومحطات الوقود من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان استقرار الأوضاع وتوافر المواد البترولية بالأسعار المقررة.

أرقام شكاوى المواطنين

ودعا المحافظ المواطنين إلى التفاعل والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل التالية

الخط الساخن ١١٤

رقم الشكاوى ٢٢٦٤١٢١

واتساب ٠١٥٥٦٦٨١١١١ و٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢

الخط الساخن لإدارة مرور دمياط ١٣٥



زيادة أسعار البنزين والسولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.



٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.



٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.



٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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