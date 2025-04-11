مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمحافظة مطروح.

حقيقة احتجاز سيدات على خلفية شهداء قسم النجيلة بمطروح

ونفى المصدر الأمني، ما تم ترويجه على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح باحتجاز سيدات على خلفية استشهاد أفراد من المديرية أثناء تنفيذهم لأحكام قضائية ضد عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

وأكد المصدر الأمني، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبة بأوساط الرأي العام.

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