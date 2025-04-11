مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية والدوري المصري الممتاز وكاس إفريقيا للناشئين.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
زد ضد الجونة - 4 مساء - ON Sport.
غزل المحلة ضد سموحة - 7 مساء - ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للناشئين
كوت ديفوار ضد السنغال - 6 مساء - بى ان سبورت 6 HD
تونس ضد مالي - 9 مساء - بى ان سبورت 6 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
فالنسيا ضد إشبيلية - 9 مساء - beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
لانس ضد ريمس - 8:45 مساء - beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فولفسبورج ضد لايبزيج - 8:30 مساء - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد ميلان - 8:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاخدود ضد التعاون - 5:55 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
الرائد ضد أهلي جدة - 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD.
الاتفاق ضد الهلال - 8 مساء - SSC 1 HD.
مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر
الوكرة ضد الغرافة - 5:30 مساء
السد ضد الخور - 5:30 مساء
الشمال ضد الريان - 5:30 مساء
الشحانية ضد نادي قطر - 5:30 مساء
الأهلي ضد أم صلال - 5:30 مساء
الدحيل ضد العربي - 5:30 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
سامسون سبور ضد جالطة سراي - 7 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
جل فيسنتي ضد فيتوريا جيماريش - 9:15 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
المكناسي ضد أولمبيك آسفي - 7 مساء
الشباب الرياضي السالمي ضد نهضة الزمامرة - 9 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
عجمان ضد الجزيرة - 3:55 مساء - AD Sports.
بني ياس ضد دبا الحصن - 3:55 مساء - AD Sports.
اتحاد كلباء ضد شباب الأهلي - 6:30 مساء - AD Sports.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز سيدات
المقاولون ضد زد - 1 مساء
الزمالك ضد المعادي واليخت - 1 مساء
البنك الأهلي ضد الأهلي - 3:30 مساء
وادي دجلة ضد مسار - 3:30 مساء
بيراميدز ضد مودرن سبورت - 3:30 مساء
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