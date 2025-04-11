مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 11 / 4 / 2025 عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية والدوري المصري الممتاز وكاس إفريقيا للناشئين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

زد ضد الجونة - 4 مساء - ON Sport.

غزل المحلة ضد سموحة - 7 مساء - ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للناشئين

كوت ديفوار ضد السنغال - 6 مساء - بى ان سبورت 6 HD

تونس ضد مالي - 9 مساء - بى ان سبورت 6 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فالنسيا ضد إشبيلية - 9 مساء - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس ضد ريمس - 8:45 مساء - beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فولفسبورج ضد لايبزيج - 8:30 مساء - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد ميلان - 8:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاخدود ضد التعاون - 5:55 مساء - SSC EXTRA 1 HD.

الرائد ضد أهلي جدة - 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD.

الاتفاق ضد الهلال - 8 مساء - SSC 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الوكرة ضد الغرافة - 5:30 مساء

السد ضد الخور - 5:30 مساء

الشمال ضد الريان - 5:30 مساء

الشحانية ضد نادي قطر - 5:30 مساء

الأهلي ضد أم صلال - 5:30 مساء

الدحيل ضد العربي - 5:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

سامسون سبور ضد جالطة سراي - 7 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

جل فيسنتي ضد فيتوريا جيماريش - 9:15 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

المكناسي ضد أولمبيك آسفي - 7 مساء

الشباب الرياضي السالمي ضد نهضة الزمامرة - 9 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

عجمان ضد الجزيرة - 3:55 مساء - AD Sports.

بني ياس ضد دبا الحصن - 3:55 مساء - AD Sports.

اتحاد كلباء ضد شباب الأهلي - 6:30 مساء - AD Sports.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز سيدات

المقاولون ضد زد - 1 مساء

الزمالك ضد المعادي واليخت - 1 مساء

البنك الأهلي ضد الأهلي - 3:30 مساء

وادي دجلة ضد مسار - 3:30 مساء

بيراميدز ضد مودرن سبورت - 3:30 مساء

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