زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن مقترح زيادة التعريفة بعد رفع أسعار البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في حدود 15%.



ومن المتوقع أن يعلن المهندس عادل الجزار محافظ الجيزة صباح اليوم التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد رفعها لزيادة أسعار المحروقات، حيث سيتم إعلان رفع التعريفة بمواقف السرفيس ومواقف الأقاليم.

وكشف المصدر لفيتو عن أن الزيادة ستتوافق مع أسعار البنزين التي تم إعلانها حيث سيتم الزيادة وفق عدة اعتبارات منها "طول خط السير، عدد الكيلوات المقطوعة".



وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.