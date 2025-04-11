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أخبار مصر

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

زيادة التعريفة، فيتو
زيادة التعريفة، فيتو
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كشف  مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن مقترح زيادة التعريفة  بعد رفع أسعار البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في حدود 15%.

سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة في مصر

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا


ومن المتوقع أن يعلن المهندس عادل الجزار محافظ الجيزة  صباح اليوم  التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد رفعها لزيادة أسعار المحروقات، حيث سيتم إعلان رفع التعريفة بمواقف السرفيس ومواقف الأقاليم.

وكشف المصدر لفيتو عن أن الزيادة ستتوافق مع  أسعار البنزين التي تم إعلانها حيث سيتم الزيادة وفق عدة اعتبارات منها "طول خط السير، عدد الكيلوات المقطوعة".


وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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