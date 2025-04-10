إنهاء الحرب في غزة، ترامب نفد صبره ويمنح نتنياهو مهلة قصيرة لوقف العدوان، وألف جندي في سلاح الجو يعترضون على استمرار القتال

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، مدة المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، لإنهاء الحرب في غزة.

ترامب يمهل نتنياهو أسبوعين لإنهاء الحرب في غزة

ووفق صحيفة صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل بنيامين نتنياهو، مهلة من أسبوعين إلى ثلاثة لـ إنهاء الحرب في غزة.

وحسب ما أوردت الصحيفة: "بعد يوم واحد من اجتماع ترامب في البيت الأبيض مع رئيس وزراء الاحتلال، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

وقال نتنياهو قبل عودته من واشنطن إلى إسرائيل: "نظر إلى الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن"، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكى بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وقالت مصادر أمريكية، لعائلات الرهائن إن القضية -تحرير الأسري- كانت على رأس جدول أعمال اجتماع البيت الأبيض الإثنين.

ضغوط أمريكية من أجل التوصل إلى صفقة أسرى شاملة

وأشارت المصادر، إلى أن الأمريكيين يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة أسرى، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في غزة، كما تشكل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءا من هذه الخطة الشاملة، ولا يمكن أن تعمل منفردة.

ولا يكتفي الأمريكيون ببضع خطوات، بل يروجون لمبادرة شاملة وواسعة النطاق، وفق ما ذكرت المصادر.

جيش الاحتلال، فيتو

وأكد مصدر مطلع: سمع المسئولون الإسرائيليون الذين تحدثوا مع نظرائهم الأمريكيين، أن ترامب منح نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال ولكن ليس لفترة طويلة ربما أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدة أنه يريد إنهاء الحرب قريبا.

ووفق المصادر نفسها، فإن انتهاء الحرب على غزة لا يعني بالضرورة التوصل إلى حل شامل لقضية المخطوفين.

هذا، وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو على لسان مسئول كبير، مساء أمس، أن " ترامب يؤيد بشكل كامل السياسة التي يقودها رئيس الوزراء لهزيمة حماس وممارسة الضغط العسكري عليها لإطلاق سراح رهائننا".

وأضاف بيان مكتب نتنياهو، أن الضغوط السياسية التي تمارسها أمريكا على الوسطاء إلى جانب الضغوط العسكرية الإسرائيلية، تقرب إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ألف جندي فى سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الحرب

وعلى صعيد حالة التمرد فى جيش الاحتلال رفضا للحرب، قال مكتب رئاسة وزراء الاحتلال، إن "الجنود الموقعين على عريضة الاحتجاج يعملون لإسقاط الحكومة، ولا يمثلون المقاتلين ولا الجمهور".

ألف جندي فى سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الحرب

وأضاف مكتب نتنياهو، الخميس، أن "رفض الخدمة يظل رفضًا، حتى وإن جاء بصيغة مبطنة وبأسلوب غير مباشر"، معتبرًا أن ما جرى "محاولة من مجموعة هامشية متطرفة لتفكيك المجتمع الإسرائيلي".

وأكدت رئاسة الوزراء أن "التصريحات التي تضعف الجيش وتقوي أعداءنا في زمن الحرب غير مقبولة إطلاقًا"

يشار إلى أنه تم نشر رسالة احتجاج وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية بأنحاء الاحتلال، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

وكتب جنود الاحتياط بجيش الاحتلال في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية" وليس الأمن القومي.

وأضافوا، أن "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الأسرى وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".

الرسالة نشرت بعد لقاء تلك العناصر بقائد سلاح الجو، الميجور جنرال تومر بار، ورئيس الأركان والميجور جنرال إيال زامير.

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