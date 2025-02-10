نتنياهو يزعم: لن تكون هناك دولة فلسطينية وترامب يطرح رؤية ثورية وجديدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته والإدارة الأمريكية يتبنيان وجهة نظر واحدة، بشأن القضايا الأساسية في الشرق الأوسط، مشيدًا برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستقبل قطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس، وفق زعمه.

نتنياهو يصف خطة ترامب تجاه غزة بالثورية

وزعم نتنياهو، أن رؤية ترمب -تهجير سكان غزة والسيطرة على القطاع- بأنها "ثورية وجديدة"، مشيرًا إلى أنها تتضمن رفضًا قاطعًا لقيام دولة فلسطينية في غزة، وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بالمطلق".

تصريحات نتنياهو ترافقها حالة الجدل المتزايدة حول مستقبل غزة، وسط تكهنات بشأن خطط واشنطن وتل أبيب لإعادة ترتيب المشهد السياسي بعد العمليات العسكرية الحالية.

ترامب يكشف عن خطته لشراء قطاع غزة وامتلاكه

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يرى أي حق لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يبحث عن "مكان دائم" لإقامتهم بعد خروجهم من القطاع.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، كشف ترامب عن خطته لشراء قطاع غزة وامتلاكه، مع إعادة إعماره بالتعاون مع دول في الشرق الأوسط.

كما أشار الرئيس الأمريكى، إلى عزمه إعادة توطين سكان القطاع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو الدول المعنية بالمخطط.

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