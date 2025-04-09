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خارج الحدود

ترامب: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والخيار العسكري ضد إيران مطروح إذا لم تبرم اتفاقًا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق، وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووى".

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكرت القناة 12 العبرية أن "مهمة إسرائيل الآن هي محاولة التأثير في الاتفاق النووي بحيث يكون لصالحها، وألا توضع مصالحها جانبا"، مشيرة إلى أن هناك أربعة معايير مهمة يجب على إسرائيل التأكد من تضمينها في الاتفاق.

وخلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، حث ترامب طهران على التوصل لاتفاق خلال المفاوضات التي كان من المتوقع أن تجري في عُمان، قائلًا: "إذا لم تنجح المفاوضات، أعتقد حقا أن ذلك سيكون يوما سيئا جدا لإيران".

وكشف ترامب أنه يوم السبت المقبل ستبدأ مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران في عمان "على أعلى المستويات"، وفي إيران أُفيد بأن اللقاء سيُعقد في سلطنة عُمان، وأن الممثل الإيراني سيكون وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما سيمثل الولايات المتحدة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف.

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